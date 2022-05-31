Германия и Греция договорились о поставках Афинами Украине танков советского образца в рамках кругового обмена, Берлин обязуется поставить греческой стороне современные боевые машины. Об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.

«Что мы делаем, так это поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе. Мы это делали и продолжим делать», — сказал канцлер. «Сюда относится и то, что мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений», — отметил Шольц. «Мы сейчас достигли договоренности с греческим премьером о намерении сделать то же самое», — сообщил он.

«За это мы предоставим [Греции] немецкие бронетранспортеры», — сказал Шольц. По его словам, Минобороны двух стран прорабатывают конкретные модальности такой сделки. Канцлер также отметил, что обсудил подобное соглашение и с польской стороной.