ЕС и Турция будут прилагать усилия, чтобы разблокировать для экспорта 20 млн тонн украинского зерна. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам на полях внеочередного саммита ЕС в Брюсселе

Макрон положительно оценивает переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в контексте разблокирования экспорта украинского зерна.

«Я видел, что были сделаны позитивные заключения по итогам переговоров между президентами Путиным и Эрдоганом. Я надеюсь, что предстоящие дни и недели позволят нам справиться с этой ситуацией», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах разблокирования экспорта украинского зерна.