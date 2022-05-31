31 мая около 03:10 в районе пограничной заставы, расположенной на территории села Садыглы Агстафинского района Азербайджана, пограничным нарядом были выявлены признаки нарушения государственной границы в направлении Грузии.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан Азербайджана, пять из которых несовершеннолетние, пытавшиеся нарушить государственную границу.

В ходе расследования было установлено, что они пытались незаконно пересечь госграницу в целях попрошайничества на территории Грузии.

Государственной пограничной службой совместно с соответствующими государственными органами продолжаются мероприятия по пресечению попыток нарушения государственной границы.