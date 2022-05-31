Королевские вооруженные силы Великобритании открыли в учебном центре в Эссексе полигон дополненной реальности, в котором используются манекены, способные имитировать действия настоящих вражеских солдат — в частности, кричать на иностранных языках, стрелять и падать. Об этом сообщает Daily Mail.

Роботы-мишени, называемые SimStrikers, выглядят как манекены, но в очках дополненной реальности отображаются в виде «живых» солдат противника. При попадании в манекен солдат видит, как фигура падает. Кроме того, манекен может сам открыть «огонь» с фиксацией попадания в бойца.

Для большей реалистичности в симуляцию добавлены виртуальные макеты городов, различные звуки и запахи местности, где ведется учебный бой — например, звуки колоколов и запах песка, отмечает издание.

Сами манекены кричат и ругаются на разных языках, в том числе на русском и арабском. В одной из симуляций действия разворачиваются в Киеве.

SimStrikers изготавливает британская оборонная компания 4GD, которая поставила в учебный центр 10 таких роботов.

«SimStriker делает смелый шаг от традиционных деревянных мишеней к новому поколению умных противников, которые добавляют реалистичности симуляциям, могут оценивать эффективность наших солдат с математической точностью и, в конечном счете, помогают повысить их боевые возможности в городских условиях», — приводит издание слова основателя 4GD Роба Тейлора.

Первыми, кто опробует устройства в бою, будут бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады британской армии.