Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию в течение 25 лет, как было согласовано между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим болгарским коллегой Теодорой Генчовской.

«Болгария сегодня является одним из трех получателей азербайджанского газа в Европе. Мы уверены, что в ближайшее время строительство интерконнектора с Грецией будет завершено, и Болгария начнет получать через нее азербайджанский газ. Это внесет большой вклад в энергетическую безопасность вашей страны», — сказал он.