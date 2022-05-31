Большой внедорожник вылетел на тротуар и сбил женщину в Москве.

Авария произошла на Дмитровском шоссе в районе пересечения с Дубнинским проездом, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Водитель автомобиля Range Rover с армянскими номерами не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил женщину. В результате ДТП она скончалась на месте. Машина в момент аварии перевернулась.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарный расчет. Обстоятельства аварии устанавливаются.