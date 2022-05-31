Социальная сеть TikTok удалила аккаунт телеканала RT на немецком языке, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Тикток удалил аккаунт нашего RT на немецком. Он и так был заблокирован в ЕС. Но зачем-то понадобилось его стереть совсем. До этого Тикток также удалял мой аккаунт — но вернул с извинениями», — написала Симоньян, уточнив, что канал разбирается с этим инцидентом.

После начала «специальной военной операции» в Украине Tiktok и Facebook заблокировали аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС. Это значит, что пользователи приложений в странах ЕС не смогут получить доступ к страницам и контенту в аккаунтах RT и Sputnik.