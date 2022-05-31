31 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Лауру Лохман.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы была затронута деятельность Южного газового коридора. Была подчеркнута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок газа. Стороны обменялись мнениями об увеличении экспорта газа из Азербайджана в Европу.

Алиев и Лохман также отметили успешное развитие азербайджано-американских двусторонних отношений в различных сферах.

Азербайджанский лидер высоко оценил постоянную поддержку Баку со стороны Вашингтона в реализации глобальных энергетических проектов. На встрече стороны обсудили широкомасштабную работу, проводимую в Азербайджане в области электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.