Советник Всемирной организации здравоохранения Энди Сил заявил, что желающим принять участие в июньских гей-парадах не следует отказываться от этих планов из-за распространения оспы обезьян, которой заражаются преимущественно имевшие гомосексуальный контакт. Об этом пишет The Hill.

«Важно, чтобы люди, которые хотят выйти и отметить гей-прайд, ЛГБТК+-прайд, продолжали делать это», — сказал советник департамента глобальных программ ВОЗ по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передающимся половым путем.