Отметку в £1,73 ($2,18) за литр превысила средняя стоимость бензина в Великобритании, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране. Об этом 31 мая сообщил телеканал Sky News со ссылкой на отраслевые исследования.

Дизель также подорожал до значений в среднем £1,82 ($2,3) за литр. Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем стоили £1,29 и £1,31 за литр соответственно.

Рост цен на бензин и дизель не смогло остановить сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов (6 центов) за литр. Ключевым фактором продолжающегося повышения цен на бензин эксперты считают новые ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта российских углеводородов, сообщает телеканал.