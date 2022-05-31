Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что после шестого пакета санкций против РФ ЕС должен взять паузу во введении новых ограничений.

Об этом он сказал во вторник перед началом встречи в рамках двухдневного саммита ЕС, сообщает «Европейская правда».

«С точки зрения Бельгии последний пакет является большим шагом вперед, и я думаю, что пока мы должны взять паузу. Дайте заработать этому пакету. Влияние нефтяного эмбарго на Россию значительно больше, чем в случае газа. По газу путь значительно сложнее», — сказал де Кроо, отвечая на вопрос о возможном седьмом пакете санкций и вероятном запрете российского газа.

«Поэтому это важный шаг. Давайте остановимся на минуту и ​​посмотрим на его влияние», — добавил он, отметив, что введение нефтяного эмбарго стало победой для всего ЕС, в которую никто не верил.