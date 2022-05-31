Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в основе решений о санкциях против РФ лежит «ненависть к России и к русским, что омерзительно и иррационально».

«В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они всё-таки направлены. Кого всё-таки хотели наказать их авторы? Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать», — написал Медведев в своем Telegram-канале.