В 1990 году у азербайджанских беженцев из Армении были собраны армянские паспорта. Эти паспорта собрало МВД. Интересно узнать у сотрудников Главного архива: Что стало с этими паспортами?

Как сообщает Minval.az, этим вопросом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса задался депутат Азиз Алекперов.

Он сказал, что эти паспорта являются доказательством армянского гражданства беженцев: «Хочу обратить ваше внимание на то, что в 1995 году, когда президент Тер-Петросян изменил систему территориального деления в Армении, 36 районов были разделены на 10 областей. Через год все архивы бывшего Советского Союза по селам, принадлежавшим азербайджанцам, были сожжены. То есть, лет через 20-30 мы с трудом докажем армянам, что из этой области в 1988-1991 годах было изгнано около 300 000 азербайджанцев. Судьба этих паспортов должна заставить нас о многом задуматься», — отметил парламентарий.

Отдел новостей