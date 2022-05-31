В районе Лапсеки города Чанаккале между двумя группами, приехавшими играть 27 мая на футбольное поле, возник спор, который перерос в драку. Дерущихся разняли, передает Milliyet.

Затем подравшиеся вчера около 23.30 собрались в одном из кафе, чтобы помириться . Однако между двумя группами снова началась драка на ножах.

В ходе драки ножевое ранение получил гражданин Азербайджана Илькин Эминов, который работал в этом районе и занимался смешанными единоборствами. В результате инцидента еще два человека получили легкие ранения.

Илькин Эминов, доставленный в Лапсекскую государственную больницу в тяжелом состоянии, скончался, несмотря на вмешательство врачей.

После инцидента полиция задержала троих подозреваемых. Расследование продолжается.