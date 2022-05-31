Британия вновь устроила революцию в дипломатии. Премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать политический, экономический и военный альянс, который станет альтернативой Европейскому союзу. В него должны войти страны, «объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию России». Это Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва; позже к объединению может присоединиться Турция.

Формально пока что речь идет об «утечке». Но ее никто не торопится опровергать. Что уже само по себе верный признак «проработки идеи».

Многие эксперты тут же усмотрели в новом союзе реинкарнацию идеи «Междуморья», или «Иатермариума», которую выдвигал еще Юзеф Пилсудский перед второй мировой войной. Тот проект включал Польшу, Украину, Беларусь, страны Балтии, Молдову, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию и, возможно, Финляндию. Сегодня география уже другая. В будущем, если угодно, «Интермариуме», вероятнее всего, примет участие Турция — со своей второй по мощи армией в НАТО. Такая «уточненная география» — четкое следствие нынешнего сближения между Анкарой и Лондоном.

Формально Азербайджан в новый союз не зовут. Но братские отношения Азербайджана с Турцией, успешное развитие сотрудничества с Великобританией не оставляют сомнений, новые политические реалии самым непосредственным образом затрагивают нашу страну.

Новый союз, конечно, хороший повод задуматься, чего в реальности стоили все разговоры об «изоляции Турции». Тем более что в тот же тренд укладывается и предупреждение, которое озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг: Швеция и Финляндия не смогут вступить в альянс, если не урегулируют свои проблемы с Турцией. В переводе: устраивать Анкаре «выкручивание рук» руководство НАТО не намерено и предлагает определиться именно Хельсинки и Стокгольму, чего там хотят больше — сотрудничество с РКК или членство в НАТО.

Другой вопрос, что инициатива Джонсона больно бьет по позициям Берлина и Парижа, которые явно посчитали себя «хозяевами» не только ЕС, но и НАТО. И, как выяснилось, весьма опрометчиво. Тот же Столтенберг еще по горячим следам «брекзита», то есть выхода Великобритании из ЕС, советовал Евросоюзу не создавать конкуренцию с НАТО и напоминал, что после выхода Великобритании из Евросоюза 80% оборонных расходов НАТО приходится на страны, не входящие в ЕС (включая родину самого Столтенберга — Норвегию).

Но сегодня «старая Европа», «енисейская двойка» и т.д., как отмечают многие эксперты, еще и провалила важный и серьезный «украинский экзамен». «Особые отношения» Берлина с Москвой, озвученное Макроном на переговорах с Зеленским предложение пойти на уступки и «спасти лицо» Кремлю — все это внезапно получило совсем другую цену.

Наконец, эксперты напоминают: еще в сентябре 2021 года Лондон, Вашингтон и Канберра создали свой альянс — АUKUS, весьма жестко оттеснив на обочину политики в Индо-Тихоокеанском регионе Францию. Которая тут же лишилась и многомиллиардного контракта с Австралией на закупку подводных лодок. Так что «неприятности» у Парижа и Берлина начались еще до нынешней украинской войны.

И вот из них лучше сделать выводы, а не строить обидки.

Отдел политики Minval.az