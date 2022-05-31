Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель полагает, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза за поддержку «спецоперации» в Украине. Такое заявление Боррель сделал во вторник по прибытии на саммит ЕС.

«Патриарх, да, я думаю он должен быть там», — заявил Боррель, отвечая на вопрос журналистов, пойдет ли Брюссель на включение предстоятеля Русской православной церкви в черный список ЕС в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. В то же время он подтвердил, что работа над списком еще не закончена.

«Неделю назад я бы со всей определенностью сказал, что да. Необходимо дать Еврокомиссии возможность завершить эту работу», — сказал Боррель.