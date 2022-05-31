Спикер парламента Армении Ален Симонян не стал произносить провокационную формулировку «Карабах не будет в составе Азербайджана», сообщает Minval.az со ссылкой на ереванские СМИ.

По его словам, это может помешать переговорному процессу.

На вопрос оппозиционных пророссийских журналистов, почему власти больше не заявляют, что «Карабах не может быть в составе Азербайджана», как делали это во время предвыборной кампании, Симонян ответил, что ситуация каждую минуту меняется.

Симонян напомнил, что он занимает пост председателя Национального Собрания и не выступает в качестве переговорщика. Вместе с тем, его заявления могут повлиять на процесс и ограничить возможности армянской стороны, считает он.

Между тем, премьер Армении Пашинян сегодня анонсировал выделение сепаратистам Карабаха в этом году более $40 млн на жилищное строительство.