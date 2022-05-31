Захват Россией Лимана, вероятно, исходит из плана окружения Северодонецка и закрытие котла вокруг украинских сил в Луганской области. Прогресс российских войск в регионе медленный, однако определенные успехи они все же имеют. Об этом говорится в Twitter Минобороны Великобритании.

По данным отчета, сейчас продолжаются сильные обстрелы Луганской области, на окраинах Северодонецка, идут уличные бои.

«Политическая цель РФ, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Для достижения этой цели России необходимо будет достичь успеха за пределами Северодонецка, включая ключевое город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк», — говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что подразделения Южного группировки войск России, вероятно, возглавляют наиболее успешное направление при поддержке Центрального группировки войск, что идет с севера.

«Прогресс медленный, но успехи сохраняются. Россия достигла локальных успехов, путем сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Но это заставляет РФ идти на риск в других местах», — добавляют в отчете.