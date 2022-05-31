Турция ожидает от Швеции и Финляндии прекращения любых контактов с террористическими организациями. Это касается не только PKK и сирийского ответвления этой кровавой организации (YPG), но и других преступных организаций, в том числе сторонников Фетуллаха Гюлена. Об этом заявил глава турецкой дипломатии в беседе с участниками круглого стола редакторов агентства «Анадолу» (АА) во вторник в Анкаре.

«Турция не отступит от своей позиции вне зависимости от позиции правительств скандинавских стран. Нам нужные четкие письменные гарантии», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул также неприемлемость санкций в отношении Турции, которые, в частности, ввела Швеция.

«Оппоненты в Скандинавии заявляют нам о необходимости пересмотра национального законодательства. Мы готовы ждать столько, сколько понадобится – до тех пор, пока не будут удовлетворены требования национальной безопасности Турции», — подчеркнул он.

По его словам, позиция официальной Анкары по вопросу заявки Швеции и Финляндии озвучивается на всех платформах, включая НАТО.

Чавушоглу отметил, что действия пособников террористов РКК игнорируют и в других странах Европы.

Отвечая на вопрос о вероятности проведения новых антитеррористических операций ВС Турции на сирийской территории, Чавушоглу напомнил, что вопреки договоренностям с США и Россией от 2019 года, террористов должны были отвести от границы Турции. Однако этого не произошло.

«Проблемы у границы Турции сохраняются. Анкара имеет полное право на устранение угрозы терроризма в соответствии со статьей 51-й Устава ООН», — подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, в ряде стран, в том числе в США, озвучиваются призывы к отказу от проведения новой операции ВС Турции в Сирии. «Вместо призывов американцам следует выполнить обязательства и очистить приграничные районы Турции от боевиков YPG/PKK. Вне зависимости от источника угрозы терроризма, ее устранение – первостепенная задача Турции, в том числе в Сирии», — отметил он.

Чавушоглу отметил также, что по данным разведки, какого-либо снижения военного присутствия России в Сирии не наблюдается.

Относительно темы российско-украинской войны, Чавушоглу отметил, что с первого дня кризиса Анкара пытается снизить напряженность в Черноморском регионе.

«После стамбульской встречи делегаций РФ и Украины, диалог замедлился. Произошли известные события в Буче и Ирпени, которые вызвали обеспокоенность и у Турции», — отметил министр.

Чавушоглу отметил, что определенные страны придерживались мнения, что путем поставок вооружения, Украина сможет победить Россию и переломить ход боевых действий. «Этого не происходит. Ни одна из сторон не одерживает значительных успехов на поле боя», — констатировал он.

По его словам, стороны начинают осознавать, что скорой победы путем применения силы не будем. «В последнее время, вновь наметилась тенденция к диалогу. Мы также выступаем за диалог. Издержки от войны, в особенности, для Украины очень высокие», — подчеркнул Чавушоглу.

Комментируя тему разногласий в Восточном Средиземноморье, глава турецкого МИДа отметил, что Греция нарушила статус демилитаризованных островов. Если курс на размещение вооружения на ряде островов продолжится, Анкара поставит под вопрос суверенитет Афин на ними, заявил Чавушоглу.

Глава МИД Турции привлек внимание к антитурецкой риторике греческих политиков и чиновников.

«Греческие политики взяли за привычку критиковать Турцию по 5-10 раз на дню, полагая, что по иному не смогут удовлетворить ожидания своей общественности. В Турции подобных фобий нет», — подчеркнул он.