Задержаны племянник третьего президента РА Сержа Саргсяна и сын бывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна, сообщает Sputnik Армения.

Ранее армянские СМИ отмечали, что Айка Саргсяна (сын Александра Саргсяна) подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Что касается Тиграна Хачатряна (сын экс-главы Сюника), то пока нет данных о том, по какой именно статье УК он задержан.

Оба задержанных активно участвовали в акциях оппозиционного движения «Сопротивление».