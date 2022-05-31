30 мая в районе 12 часов в Наримановскую районную прокуратуру поступила информация, что Зульфугар Гасымзаде 2001 г.р. погиб, упав с высоты на территории района. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Зульфугар Гасымзаде, работавший фасадным мастером при строительстве многоэтажного здания ЖСК Zirvə-A, погиб, упав по неосторожности с пятого этажа этого здания при выполнении работ.

По факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 222.3 (нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего лица или иные тяжкие последствия) УК АР.

По делу продолжаются следственные мероприятия.