Зарубежных дипломатов ознакомили с ходом строительства автомобильной дороги Тоганы- Кяльбаджар- Истису, передает Report.
Cтроительство планируется завершить приблизительно к 2024 -2025 году.
После завершения этой дороги, путь из Тоганы до Истису будет занимать 45 мин- максимум 1 час.
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31 мая начался визит представителей дипломатического корпуса в освобожденный от армянской оккупации Кяльбаджар, передает Trend.
Его целью является ознакомление с последствиями разрушений, совершенных армянскими оккупантами, и восстановительным процессом на освобожденных территориях.
В поездке принимают участие свыше 80 дипломатов и военных представителей от более чем 50 стран и 10 международных организаций.
Это уже девятый визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории.
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