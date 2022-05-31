Зарубежных дипломатов ознакомили с ходом строительства автомобильной дороги Тоганы- Кяльбаджар- Истису, передает Report.

Cтроительство планируется завершить приблизительно к 2024 -2025 году.

После завершения этой дороги, путь из Тоганы до Истису будет занимать 45 мин- максимум 1 час.

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31 мая начался визит представителей дипломатического корпуса в освобожденный от армянской оккупации Кяльбаджар, передает Trend.

Его целью является ознакомление с последствиями разрушений, совершенных армянскими оккупантами, и восстановительным процессом на освобожденных территориях.

В поездке принимают участие свыше 80 дипломатов и военных представителей от более чем 50 стран и 10 международных организаций.

Это уже девятый визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории.