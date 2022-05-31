В Пентагоне считают возможной эскалацию боевых действий в Украине.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штаба Вооруженных сил США генерала Марка Милли, Штатам необходимо постоянно контактировать с украинской стороной для активного управления рисками. Об этом Марк Милли рассказал в эфире Fox News.

«Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас», — сказал он.

По его словам, сейчас идут «определяющие оперативные бои» между украинскими и российскими силами на востоке Украины. Следующие несколько недель будут в основном определять дальнейшее развитие войны.