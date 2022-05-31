Турция не изменит свою позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии (в НАТО) также является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма. Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», — отметил Эрдоган в своей статье для The Economist.