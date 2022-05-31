Страны Европейского союза совместно с членами G7 согласовали выделение Украине финансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Заявлено, что сумма будет потрачена на восстановление экономики и инфраструктуры страны.

Об этом сообщается в Тwitter Шарля Мишеля.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, ЕС будет готов в будущем финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране.

«ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса», — сказала она.

Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить.

Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву.

«Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере €9 млрд. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать», — сказала фон дер Ляйен.