В абшеронском городке «Гянджляр» в городе Хырдалан мужчина убил свою бывшую жену.

Раксану Мурадову 1995 года рождения зарезал бывший муж во дворе здания. Мужчина нанес женщине 6 ножевых ранений.

Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Отметим, что Р.Мурадова рассталась с мужем несколько месяцев назад. У них двое несовершеннолетних детей от совместного брака.

Бывший муж приходился Мурадовой двоюродным братом.

По факту возбуждено уголовное дело.

Виновник происшествия задержан.