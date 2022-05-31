В абшеронском городке «Гянджляр» в городе Хырдалан мужчина убил свою бывшую жену.
Раксану Мурадову 1995 года рождения зарезал бывший муж во дворе здания. Мужчина нанес женщине 6 ножевых ранений.
Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.
Отметим, что Р.Мурадова рассталась с мужем несколько месяцев назад. У них двое несовершеннолетних детей от совместного брака.
Бывший муж приходился Мурадовой двоюродным братом.
По факту возбуждено уголовное дело.
Виновник происшествия задержан.
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