Главы государств и правительств Евросоюза согласовали введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе, где проходит внеплановый саммит ЕС по Украине.

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», — написал он в своем Twitter.

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ, добавил Мишель.

«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине», — добавил Мишель.

При этом эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не будет распространяться на поставки по трубопроводу, уточнил Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода», — сказал он.

Как сообщил журналистам в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу.