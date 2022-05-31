Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 30 мая заявил, что пауза с принятием шестого пакета санкций против России «слишком затянулась».

По словам президента коммуникация по этому вопросу сегодня – его главная цель.

«Пятый санкционный пакет был введен еще 8 апреля. Так что прошло очень много времени без усиления европейских санкций против России. О том, что это нужно наконец-то исправить – и исправить немедленно, – говорил в своем обращении к лидерам европейских стран, которые собрались на заседание Европейского совета. В частности, чтобы обсудить и этот вопрос. Я благодарен Шарлю Мишелю, президенту Европейского Совета, за поддержку интересов Украины, интересов всей Европы и за попытки как можно быстрее найти нужные компромиссы, чтобы шестой санкционный пакет Европейского союза все же был принят. Россия должна почувствовать гораздо большую цену своей агрессии», – подчеркнул президент в обращении к украинцам.

