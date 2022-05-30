Действие указа бывшего «президента» непризнанной Южной Осетии Анатолия Бибилова о проведении т.н. «референдума» по присоединению к России приостановлено до завершения всех консультаций с Москвой. Такой «указ» подписал новый «президент» т.н. «республики» Аслан Гаглоев.

Решение принято, «учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на «референдум» и «признавая недопустимость одностороннего решения «референдума» по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации», сказано в «указе» Гаглоева.