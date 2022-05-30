Введённый США запрет на закупки российской нефти не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста цен на неё, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, пишет ТАСС.

Хабек также отметил, что не следует рассчитывать, что экономические санкции остановят конфликт в Украине, потому что Россия — большая страна, способная продолжать боевые действия благодаря собственным ресурсам длительное время.

При этом Хабек указал, что, по его мнению, «санкции работают, но на это нужно время», проведя аналогии с экономическими ограничительными мерами в отношении Советского Союза во время холодной войны.