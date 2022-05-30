30 мая президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на заседании Европейского совета. Президент говорил о единстве в Евросоюзе и шестом пакете санкций против России.

«Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский Совет, который мы сейчас видим, и не единый Европейский союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в кучу. Это их желание. Такая политика агрессора – последовательная, и в ней нет никакого промедления», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что России не нужно проводить саммиты и искать компромиссы, как ЕС, для принятия решений.

«Сейчас мы видим одновременно – как российское наступление на Донбассе разрушает наши города, разрушает общины Украины, и как европейское единство, желаемое европейское единство может пошатнуться. 8 апреля, на 44-й день этой войны, был введен пятый санкционный пакет Евросоюза. И с тех пор прошло уже 52 дня. Что произошло за этот период?» – продолжил президент.

Он рассказал, что число погибших детей в результате российской агрессии в Украине увеличилось с 169 до 243, а число ракет, выпущенных оккупантами по территории страны выросло с 1,6 тыс. до почти 2,5 тыс.

Таков «прогресс» российской агрессии, подчеркнул Зеленский.

«Конечно, я хочу, чтобы вы меня поняли, – я не обвиняю никого из вас. Вина за все происходящее – только на российском государстве. Но я уверен, что каждому, каждой из вас очевидно, что должен быть прогресс и в санкциях за эту агрессию. И для нас это очень нужно. И нам это очень поможет! Такой прогресс, чтобы Россия начала искать мир. И только это может быть нашим общим требованием. Мир. Никаких компромиссов за счет нашей территориальной целостности, нашего суверенитета не может быть!» – добавил президент.

Он выразил благодарность тем, кто продвигает санкционный пакет и пытаются сделать его эффективным.

«Однако его пока, к сожалению, почему-то нет. И почему вы зависите от России, от их давления, а не наоборот? Россия должна зависеть от вас. Почему Россия все еще может зарабатывать почти €1 млрд в день, продавая энергоресурсы? Почему банки государства-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. И почему на территории Евросоюза все еще активны российские пропагандистские каналы? Это информационное орудие Российской Федерации. Почему российские государственные служащие, поддерживающие войну, и судьи, открыто помогающие репрессиям, до сих пор не под санкциями? Каждый из этих важных вопросов – не просто о санкционных пакетах или войне в Украине. Все это – о нас с вами. Все это – о самой Европе», – резюмировал Зеленский.

