Военнослужащий Национальной гвардии Украины с позывным «Бандит» сбил три российских самолета за последние полтора месяца. Об этом сообщает Telegram МВД Украины.

Сообщается, что этот срочник служит в Запорожской области. За полтора месяца он сбил три российских самолета из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Очередной боевой штурмовик СУ-25 «Грач» он сбил 29 мая.

«Я сбил не «уже» три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется — до самой нашей победы!» — отмечает нацгвардеец.