Нэнси Пелоси заявила после визита в Киев, что «Америка будет с Украиной до победы». Но за уверенной риторикой скрывается гораздо меньше ясности относительно того, что, по мнению Вашингтона, должно произойти в Украине. Слишком мало подробностей, как будет выглядеть стратегическое поражение России или какое территориальное урегулирование США в конечном итоге устроит.

Об этом заявил бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини на страницах Financial Times.

«Некоторые аналитики говорят, что США намеренно размывают свои цели, но европейские партнеры уже очень хотят определенности.

Европейцы хотели бы знать, каков конечный план Америки, потому что идея, что Россия проиграет, слишком мутна. Означает ли это возвращение к ситуации до 24 февраля? Означает ли это отказ от завоеваний России в 2014 году? Означает ли это смену режима в Москве? Ничего из этого не ясно», — добавил Стефанини.