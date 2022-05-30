Сегодня пакистанский Сенат выступил с искренними поздравлениями в связи с 30-летием установления дипотношений между Азербайджаном и Пакистаном. Об этом сообщает Islamabad Post.

Сенат также поддержал территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана и отметил историческую победу в 2020 году, которая привела к освобождению его территорий от армянской оккупации.

При этом Сенат Пакистана подтвердил приверженность резолюции, принятой 1 февраля 2012 года Комитетом по международным отношениям Сената, осуждающей Ходжалинский геноцид.