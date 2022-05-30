Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа в Украине. Мужчина работал на телеканал BFMTV.

«Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф был в Украине, чтобы показать реальность войны», — написал он в Twitter.

Как сообщила редакция BFMTV, 32-летний Леклерк-Имхофф работал на Украине как фоторепортёр.

Отметим, что по словам глава ОВА Луганской области Сергея Гайдая, эвакуация из региона полностью остановлена.

Он добавил, что сегодня бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек и попал под обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, в результате которого и погиб французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска.

