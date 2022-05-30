Евросоюзу нужно договориться с Россией, чтобы вывезти с Украины 20 млн тонн пшеницы. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит лидеров стран сообщества в Брюсселе.

«Мы смотрим, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что продовольственный кризис станет одной из главных тем нынешнего саммита ЕС. «Это тема чрезвычайной важности. Мы не можем позволить, чтобы мир голодал», — добавил он.