30 мая министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар заявила, что Израиль планирует возобновить исследования месторождений природного газа в своих территориальных водах, чтобы в обозримом будущем заключить соглашение об экспортных поставках в Европу. Об этом сообщает Reutrers.

По словам Эльхаррар, ранее разведка новых газовых месторождений была поставлена на паузу, т.к. в приоритете были возобновляемые источники энергии. Однако из-за войны в Украине сейчас европейские страны нуждаются в быстрой замене российскому газу.

Глава израильского Минэнерго на недавней пресс-конференции отметила, что наряду с насущной потребностью, которая существует в Европе, у Израиля появляется возможность для экспорта.

Министр проинструктировала своих коллег о том, что необходимо провести новый раунд тендерных торгов для начала разведки месторождений у израильского Средиземноморского побережья, которая должна начаться в третьем квартале года.

«Мы организовали трехстороннюю группу, представляющую Израиль, Европу и Египет. Надеюсь, в ближайшее будущем мы подпишем меморандум о взаимопонимании, который позволит заключить рамочное соглашение по экспорту», — отметила министр.

Согласно планам, израильский газ должен направляться в Египет через расширенную газопроводную сеть для сжижения и последующего экспорта на европейский континент. Рассматриваются и другие варианты, например строительство Восточно-средиземноморского трубопровода (EastMed), который бы позволил Израилю напрямую поставлять газ в Европу.

В экономической зоне Израиля есть одно из крупнейших газовых месторождений в Средиземном море — «Левиафан». Его объемы, по некоторым оценкам, составляют 622,4 млрд куб. м.

Но, по некоторым прогнозам, понадобится как минимум несколько лет, прежде чем значительные объемы израильского газа начали поставлять в европейские страны.