Турецкая оборонная компания TUSAŞ (TEI) в течение года оснастит ударные БПЛА Bayraktar Akıncı отечественными двигателями.

TEI продемонстрировала двигатели местной разработки на Международном фестивале авиации, космонавтики и технологий («TEKNOFEST-Азербайджан»).

О деятельности и новых разработках компании агентству «Анадолу» рассказал глава правления и гендиректор TEI Фарук Акшит.

По его словам, продолжается серийное производство двигателей TEI-PD170 для беспилотников, а также разработываются более мощные двигатели для ударных БПЛА Bayraktar.

Акшит привлек внимание к тому, что беспилотный ударный дрон Akıncı, оснащают двумя импортными турбовинтовыми двигателями мощностью в 450 л. с.

«Есть версия Akıncı, которая остается в воздухе длительное время. В таких беспилотниках дизельные двигатели выгоднее, они сжигают намного меньше. Компания разрабатывает версию двигателя PD170 мощностью 225 л.с. Реализация проекта значительно продвинулась»,- сказал он.

По словам гендиректора компании, двигатель успешно прошел 75 процентов тестов на нагрузку, осталось провести еще ряд тестов, однако в течение года тестирование завершится и двигателем оснастят ударные БПЛА Akıncı.

В классе реактивных двигателей компания TEI разрабатывает двигатели TEI-TJ90, TEI-TJ300, теперь черед за двигателем для отечественного истребителя, подчеркнул он.

К двигателю отечественного истребителя требования высокие, однако у TEI есть необходимый потенциал для его разработки и производства, сказал Акшит.

​​​​​​​«Двигатели для турецких истребителей станут шедевром команды инженеров TEI. Инфраструктура для производства и испытаний такого двигателя в Турции есть только у TEI. У нас есть возможность протестировать любой двигатель с тягой до 100 тыс. фунтов. TEI стремится принять участие в этом проекте»,- добавил он.