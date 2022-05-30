Президент РФ Владимир Путин подтвердил в понедельник в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность российской стороны экспортировать удобрения и продовольствие при условии снятия санкций, сообщила пресс-служба Кремля.

«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — говорится в сообщении.

Также Путин в разговоре с Эрдоганом отметил готовность РФ содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с Турцией.

«При обсуждении ситуации в Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях», — следует из сообщения.

«Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», — добавили в Кремле.

Также президенты России и Турции обсудили недавний визит в Турцию Новака, договорились о других контактах.