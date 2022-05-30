30 мая президент Молдовы Майя Санду позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора Майя Санду поздравила Ильхама Алиева и азербайджанский народ с 28 мая — Днем независимости и передала наилучшие пожелания, передает пресс-служба главы государства.

Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.

В ходе беседы стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по расширению энергетических, экономических и торговых связей.

Также были обсуждены вопросы, представляющие региональный и взаимный интерес.