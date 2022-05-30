Венгрия может поддержать эмбарго на российскую нефть, но при условии гарантий со стороны ЕС. В частности, в том, что Будапешт сможет получать нефть не только из трубопровода «Дружба».

Об этом говорится в заявлении премьера Венгрии Виктора Орбана перед саммитом лидеров ЕС.

По его словам, вариант с тем, что санкции ЕС на какое-то время не коснутся нефтепровода «Дружба», — это хороший подход.

«Однако нам нужны гарантии, что в случае проблем с нефтепроводом, который проходит по территории Украины, мы сможем получать российскую нефть из других источников», — подчеркнул Орбан.