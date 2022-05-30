Заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Лаура Лохман для участия во встречах с правительственными чиновниками и в мероприятии «Бакинская неделя энергетики» совершила визит в Азербайджан. Информацию об этом распространило посольство США в Азербайджане.

Отмечено, что одной из главных задач Бюро энергетических ресурсов является укрепление связей в сфере энергетики между США и Азербайджаном, а также с другими странами.