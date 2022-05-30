Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Нигерии, всего в стране заболел 21 человек, сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

«По данным на 29 мая 2022 года всего подтвержден 21 случай, один из которых летальный, в девяти (из 36 — ред.) штатах страны. Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что заражения были обнаружены в следующих регионах Нигерии: Адамава, Лагос, Байелса, Дельта, Кросс Ривер, столичная территория Абуджи, Кано, Имо, Риверс.