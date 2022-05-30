Лидеры государств, являющихся членами Североатлантического альянса, на встрече в Мадриде намерены пересмотреть позицию НАТО в адрес РФ и Китая., сообщает испанское издание ABC со ссылкой на генсекретаря альянса Йенса Столтенберга.

«Мадридский саммит будет иметь чрезвычайно важное значение. Новая стратегическая концепция, которую мы примем, будет отражать новую реальность безопасности», — уточнил генеральный секретарь объединения.

По словам Столтенберга, в ходе заседания в июне обсудят действия России и влияние Китая на безопасность НАТО.

Еще в ходе встречи в испанской столице поднимут вопросы, касающиеся угроз с юга, нестабильности и терроризма, добавил Столтенберг.