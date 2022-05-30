Данные опроса экзорцистов католического университета в Риме Регина Апостолорум свидетельствуют о перенапряжении и эмоциональном выгорании у представителей священства, занимающихся изгнанием бесов, сообщает Business Insider.

Исследователи опросили 120 экзорцистов, приехавших на специальные курсы, организованные для них при содействии Ватикана.

Посетители поблагодарили Римского папу Франциска за поддержку их профессии, однако пожаловались на избыточную нагрузку, приводящую к эмоциональному выгоранию, и попросили большей поддержки со стороны психологов и психиатров, чтобы отделить людей, одержимых бесами и тех, кто страдает от тяжелых психических заболеваний. Помимо этого, сообщили о недостаточном понимании со стороны священников и представителей церкви.

Издание, со ссылкой на посетителей форума указало на следующие симптомы одержимости бесами, которые отличают его от душевного расстройства: огромная физическая сила, тошнота и способность говорить на древних языках.