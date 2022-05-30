Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, якобы намерена в конце июня осуществить в стране государственный переворот, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, оппозиционеры рассчитывают, что в июне Евросоюз откажет Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в организацию, и они воспользуются этим поводом, чтобы начать дестабилизацию и уличные акции в Грузии для осуществления госпереворота.

Но действующие власти не допустят никакой дестабилизации в стране, заверил Кобахидзе.

Он также отметил, что у ЕС нет никаких оснований, чтобы отказать Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата. Председатель «Грузинской мечты» обратил внимание, что Грузия выполнила 45% из взятых обязательств в рамках соглашения по ассоциации с Евросоюзом, и в этом процессе опережает Украину и Молдову.