«После начала Россией военных действий в Украине НАТО больше не связан прошлыми обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе», заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоане.

По его словам, своим вторжением в Украину Москва «лишила какого-либо содержания» Основополагающий акт НАТО, прекратив тем самым диалог с альянсом, передает «Европейская правда».

Согласно договору 1997 года, призванному перезагрузить отношения между Россией и альянсом, обе стороны согласились работать над «предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу».

«Они приняли решение, в котором обязались не нападать на соседей, что они делают сейчас, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует через Россию», — сказал во время выступления в Вильнюсе Джоане.

По его словам, РФ фактически отошла от договора 1997 года.

«Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории альянса защищен Статьей 5 и нашими союзниками», — добавил заместитель генсека НАТО.

Джоане не сообщил подробностей о новом запланированном развертывании, но сказал, что ожидает «надежного, гибкого и стойкого присутствия».