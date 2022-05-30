Бывший президент Украины Петр Порошенко предпримет третью попытку выехать за границу. Об этом он заявил в понедельник в обращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Уважаемый господин президент! Обращаюсь к вам, направляясь из Киева на Конгресс и Саммит Европейской народной партии. Имею соответствующее официальное приглашение от президента Европейской народной партии. Есть оформленная командировка, подписанная главой Верховной рады Украины, — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

«После того, как абсолютно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, надеюсь, что выводы сделаны, и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам» — заявил он.

По его словам, сейчас для украинских властей важно сохранять единство и координировать усилия, «избегать любых внутренних распрей и совместно работать на всех возможных международных площадках». Порошенко обозначил «сигналы», с которыми он направляется в Роттердам, в их числе предоставление Украине в июне статуса кандидата на членство в ЕС, оказание финансовой поддержки и одобрение «Плана Маршалла 2.0» для восстановления страны.

«При такой ясности в целях и месседжах, в чьих интересах останавливать меня на границе?» — подытожил экс-президент.

27 мая Порошенко пытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его не пропустили. На следующий день экс-президент предпринял новую попытку, но ему во второй раз отказали в выезде.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 гг. Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 19 января Печерский районный суд Киева назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения — личное обязательство являться по вызовам в суд и в правоохранительные органы.

Адвокат Порошенко Игорь Головань уточнил, что суд запретил экс-президенту без разрешения следователя покидать Киев. 11 февраля Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде личного обязательства до 19 марта.