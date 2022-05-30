В селе Мирджафарли Бардинского района в ночь на 30 мая убит Булуд Фарзалиев.

Об этом Minval.az, сообщили в пресс-службе МВД. Выяснилось, что Булуда Фарзалиева на почве семейного конфликта во дворе собственного дома застрелил сын, ранее судимый Кянан Фарзалиев. Последний находился в нетрезвом состоянии на момент совершения преступления. Орудием убийства является охотничье ружье.

В результате оперативно-розыскных мер Кянан Фарзалиев был арестован. Ружье «ИЖ-16» изъято.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК АР.