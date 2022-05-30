Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его родственники, чья вина в противоправной деятельности будет доказана, должны понести наказание, сообщает Интерфакс.

«Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке», — сказал Назарбаев в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, опубликованном в понедельник в телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что «нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту».

«Думаю, что все помнят историю с Рахатом Алиевым. Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба», — отметил первый президент Казахстана.

Назарбаев отметил, что за годы его президентства народом страны была проделана огромная работа.

«Некоторые забывают это. Уверен, что народ мудр и все помнит», — заключил он.

Бывший посол Казахстана в Австрии и экс-зять Назарбаева Алиев, заочно осужденный на родине в 2008 году в общей сложности на 40 лет лишения свободы по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе измене родине, подготовке переворота, с весны 2007 года скрывался за рубежом.

5 июня 2014 года правоохранительные органы Австрии задержали Алиева в Вене. Основанием для задержания послужили материалы расследования по факту похищения и убийства топ-менеджеров АО «Нурбанк» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова.

24 февраля 2015 года Алиев был обнаружен мертвым в одиночной камере австрийской тюрьмы. По версии следствия, Алиев покончил жизнь самоубийством.

Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы был задержан в середине марта по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая супруга Гульмира Сатыбалды также подозреваются в рейдерском захвате бизнеса. Ее также подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

Сват Назарбаева — известный казахстанский олигарх, франчайзи McDonald’s в Казахстане, РФ и Белоруссии Кайрат Боранбаев, по данным агентства по финансовому мониторингу, был арестован в середине марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.